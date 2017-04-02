‘2018’de bırakıyor’ haberlerini yalanlayan Aziz Yıldırım: Sözcü ve Açık Mert Korkusuz kime hizmet ediyor?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2018’in mayıs ayından sonra görevi bırakacağına dair Sözcü ve Açık Mert Korkusuz’da yer alan haberleri yalanladı.

‘Yalan haberlerle kime ve neye hizmet ediliyor?’

Kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe dergisinin son sayısındaki yazısında kulüp ve gelecekle ilgili düşüncelerini açıkça belirttiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: “Bunun dışında konuyla ilgili, haberi yapanlar dahil hiçbir basın mensubu ve hiç kimseyle konuşmadım. Ayrıca, haber içeriğinde yer alan sponsorlukla ilgili de hiç kimseyle konuşmadım. Bahse konu gazeteler, söz konusu yalan haberlerle kime ve neye hizmet etmektedir? Söz konusu haberler yalandır, kamuoyuna duyurulur.”

‘Locama oturur, maçlarımı izlerim’

Sözcü ve Açık Mert Korkusuz’un haberinde, Yıldırım’ın yakın çevresine, “Artık kızımla ilgilenmeliyim. 2018’in mayıs ayından sonra locama oturur, maçları izlerim. Kimseye muhalefet yapmam ve destek veririm” dediği ve Ali Koç’a başkanlık yolunda destek vereceği öne sürülmüştü.