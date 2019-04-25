2018’de, bir dakikada 30 futbol sahası büyüklüğünde tropikal orman yok oldu

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün cep telefonu uygulaması Küresel Orman İzleme’nin verilerine göre 2018’de, dünyanın tropikal bölgelerindeki 30 milyon hektarlık orman yok oldu. Bu, bir dakikada 30 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın yok olduğu anlamına geliyor.

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki görüntü tropikal ormanların yok oluşunun somut ve çarpıcı göstergelerinden sadece biri.

Enstitünün yöneticisi Frances Seymour, “2016 ve 2017’ye kıyasla geçen yıl ormanlık alan kaybında düşüş yaşanmış. Ancak yine de 2018’de tropikal orman alanlarındaki azalma verilerin kaydedilmeye başlandığı 2001’den beri kayda geçen en yüksek dördüncü kayıp” dedi. Seymour en çok kaybın yaşandığı ilk beş ülkeyi Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Kolombiya ve Bolivya olarak sıraladı.

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Küresel Orman İzleme uygulamasının Amerika’daki Amazonlardan Orta Afrika ve Endonezya’ya kadar dünyanın tüm tropikal bölgelerini incelediğini vurgulayan Seymour şöyle konuştu: “Amazonlarda 20 milyona yakın insan yaşıyor. Onlarca kabile dünyada soyut halde yaşamını sürdürüyor. Tropikal bölgelerdeki ormanlar insanlara barınacak yer ve gıda sağlamanın yanı sıra iklim değişikliğini dengeleme konusunda da önemli rol oynuyor. Yok olmaları insanlar ve tüm ekolojik sistem açısından çok olumsuz bir şey.”

Frances Seymour, tropikal bölgelerdeki ormanların tarım alanı açmak ve ticari amaçlarla yok edildiğinin altını çizerek, “Hükümetler el ele verip somut adım atmadığı sürece ormanlardaki yok olma sürecinin önüne geçilemez” dedi.