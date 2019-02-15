2018’de 3 milyon 429 bin 294 kişi CİMER’e başvurdu

Yurttaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) geçen sene 3 milyon 429 bin 294 kişi başvurdu.

Fotoğraf: Hürriyet (Arşiv)

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 2006’da kurulmuş, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle CİMER adını almıştı. Söz konusu kuruma 2016’da 883 bin 670, 2017’deyse 2 milyon başvuru yapılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in CİMER’e başvurulara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Oktay, BİMER, CİMER ve kapatılan Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’na geçen yıl 3 milyon 429 bin 294 başvuru yapıldığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı yardımcısı, başvurulara verilen yanıt sayısının 4 milyon 189 bin 731 olduğunu belirterek, yanıt sayısının başvuru sayısından fazla olmasının, başvuruya ilgisi nedeniyle birden fazla kurum tarafından yanıt verilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Oktay’ın beyanına göre 25 kişinin çalıştığı CİMER’e başvuruların konulara göre dağılımı şöyle: Kamu/özel sektör çalışanları, mahalli hizmetler, CİMER başvuru işlemleri, yükseköğretim ve sağlık.

CHP’li Gürer: Çözümsüzlük ve arayış, çareyi cumhurbaşkanlığında aratıyor

CHP’li Gürer ise CİMER’e yapılan başvuruların 3,5 milyona yaklaşmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, günde ortalama 10 bin başvuru yapıldığına işaret etti.

Başvuruların yoğunluğuna değinen Gürer şöyle konuştu: “Başvurular, ülkede sorunların hangi boyutta olduğunun da bir göstergesi. Vatandaş ilinde, ilçesinde iş yerinde sorununu çözse niye CİMER’e başvursun? Çözümsüzlük ve arayış, çareyi cumhurbaşkanlığında aratıyor. Devlet işleyişinde sıkıntının artışının göstergesi bu rakamlar.”