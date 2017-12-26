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Yaramazlara biraz batar!

2017’nin gişe verileri: İlk 10’da yedi yerli yapım, ‘Recep İvedik 5’ zirvede

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Türkiye’de 2017’nin en çok izlenen filmi 7 milyon 437 bin 50 kişilik izleyici sayısıyla ‘Recep İvedik 5’ oldu.

Fotoğraf: Reuters

Box Office Türkiye verilerine göre, şubat ayında vizyona giren komedi türündeki film, 85 milyon 986 bin lira gelir elde etti.

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Listenin ikinci sırasında ise 5 milyon 110 bin 62 seyirciyle ‘Ayla’ yer aldı. Filmin hasılatı, 60 milyon 861 bin lira.

1 Aralık’ta vizyona giren ‘Aile Arasında’ 2 milyon 799 bin 599 kişiyle üçüncü sırada, ocak ayında vizyona giren, ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ise 2 milyon 798 bin seyirciyle dördüncü sırada yer aldı.

En çok izlenen filmler arasında beşinci sırada ise, 2 milyon 656 bin 286 seyirciyle nisan ayında vizyona giren ‘Fast and Furious 8’ (Hızlı ve Öfkeli 8) yer aldı.

1 milyon 919 bin kişi tarafından izlenen ‘Yol Arkadaşım’ listeye altıncı sıradan girerken, ‘Olanlar Oldu’, en çok izlenen yedinci film oldu. Ocak ayında izleyiciyle buluşan filmi 1 milyon 810 bin kişi izledi.

Listenin sekizinci sırasında 1 milyon 529 bin seyirciyle ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’ (Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı), dokuzuncu sırada 1 milyon 337 bin seyirciyle ‘Moana’, 10’uncu sırada ise 1 milyon 114 bin seyirciyle ‘Kolonya Cumhuriyeti’ yer aldı.

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