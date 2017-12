2017’nin gişe verileri: İlk 10’da yedi yerli yapım, ‘Recep İvedik 5’ zirvede

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Türkiye’de 2017’nin en çok izlenen filmi 7 milyon 437 bin 50 kişilik izleyici sayısıyla ‘Recep İvedik 5’ oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, şubat ayında vizyona giren komedi türündeki film, 85 milyon 986 bin lira gelir elde etti.

Listenin ikinci sırasında ise 5 milyon 110 bin 62 seyirciyle ‘Ayla’ yer aldı. Filmin hasılatı, 60 milyon 861 bin lira.

1 Aralık’ta vizyona giren ‘Aile Arasında’ 2 milyon 799 bin 599 kişiyle üçüncü sırada, ocak ayında vizyona giren, ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ise 2 milyon 798 bin seyirciyle dördüncü sırada yer aldı.

En çok izlenen filmler arasında beşinci sırada ise, 2 milyon 656 bin 286 seyirciyle nisan ayında vizyona giren ‘Fast and Furious 8’ (Hızlı ve Öfkeli 8) yer aldı.

1 milyon 919 bin kişi tarafından izlenen ‘Yol Arkadaşım’ listeye altıncı sıradan girerken, ‘Olanlar Oldu’, en çok izlenen yedinci film oldu. Ocak ayında izleyiciyle buluşan filmi 1 milyon 810 bin kişi izledi.

Listenin sekizinci sırasında 1 milyon 529 bin seyirciyle ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’ (Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı), dokuzuncu sırada 1 milyon 337 bin seyirciyle ‘Moana’, 10’uncu sırada ise 1 milyon 114 bin seyirciyle ‘Kolonya Cumhuriyeti’ yer aldı.