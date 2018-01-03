Uçak kazasında ölme ihtimali 16 milyonda 1’e düştü: En büyük kaza Türk şirketinin

Araştırmacılara göre uçak kazasından ölüm ihtimali 16 milyonda 1’e düştü.

Bu istatistikle 2017 sivil havacılık tarihinin en güvenli yılı olarak kayıtlara geçti.

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DW Türkçe’nin haberine göre havacılık sektöründe yapılan iki araştırmanın sonuçları, 2017’nin, istatistik tutulmaya başlanan 1946’dan bu yana ticari uçuşlar bakımından en güvenli yıl olduğunu ortaya koydu.

Hollanda merkezli danışmanlık şirketi To70 ve Havacılık Güvenlik Ağı’nın (ASN) yayınladığı raporlara göre, tarihte en fazla uçuş yapılan yıl 2017’de hiçbir yolcu uçağı ölümcül kaza yaşamadı.

ANS, en az 14 yolcu taşıma lisansı bulunan küçük uçakların ise 2017’de beş ölümcül kaza geçirdiğini belirtti. Ayrıca beş de kargo uçağı seferinde ölüm yaşandı. Bu kazalar sonucunda, uçaklardaki 44 kişi hayatını kaybetti.

Geçen seneki ANS raporunda, 16 kazada 303 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

To70 araştırmacılarından Adrian Young, bir kişinin uçak kazasında ölme ihtimalinin şu an 16 milyonda 1 olduğunu belirtti.

To70’in raporuna, 31 Aralık’ta Sidney’de düşen bir deniz uçağında ölen altı kişi ve Kosta Rika’da düşen Cessna Caravan tipi uçakta hayatını kaybeden 12 kişi dahil edilmedi. Zira bu uçaklar, limit olarak belirlenen 5 bin 700 kilogramlık ağırlığın altında kaldı.

Ayrıca her iki rapor da helikopter ya da askeri uçak kazalarını içermedi.

2017’de en çok ölüm yaşanan uçak kazası ise Kırgızistan’da yaşandı. ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi Türk kargo uçağı Bişkek yakınlarındaki bir köye düşmüştü. Köydeki 35 kişinin yanısıra mürettebattan dördü hayatını kaybetmişti.