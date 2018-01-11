2017’de Pornhub’da en çok yapılan arama ‘kadınlar için porno’ oldu

Porno içerikli yayın yapan internet siteleri, 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısında dünya çapında bir artış gözlendiğini açıkladı.

‘Kadınlar için porno’ başlığında yapılan aramaların da bir önceki yıla göre 2017’de yüzde 359 arttığı belirtildi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre geçen yıl 28.5 milyon ziyaretçi çeken Pornhub sitesinde en çok arama ‘kadınlar için porno’ başlığında yapıldı.

xHamster isimli site ise 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 2.4 arttığını duyurdu.

Site, kadın ziyaretçilerde ülke bazında en büyük artışın, yüzde 24 ile Güney Afrika’da yaşandığını, Suudi Arabistan’ın kadın ziyaretçi verilerinde ise yüzde 11’lik bir artış gözlendiği aktarıldı.

Çin ve Avustralya’da ise yüzde 20’lere varan kadın ziyaretçi düşüşleri saptandı.

Kadınlar cep telefonundan izliyor

xHamster sitesi ziyaretçilerinin yüzde 26’sının kadınlardan oluştuğunu da belirtti. Pornhub sitesi ise kadınların bilgisayar kullanan erkeklere kıyasla daha fazla cep telefonundan siteye girdiğini duyurdu.

Kadınlar için üretilen porno içeriğin, yeni ve giderek ilgi çeken bir akım olduğu ifade ediliyor.

Pornhub sitesine ait bir merkezde çalışan seks terapisti Laurie Betito, “Görünen o ki 2017 kadınların öne çıkarak arzularını yaşadıkları bir yıl oldu” dedi.