2017’de çaldığı mermeri postayla ABD’den Roma’ya yolladı

ABD’li bir kadın, İtalya’nın başkenti Roma’daki müzeden 2017’deki ziyaret sırasında çaldığı mermeri postayla yolladı ve bir mektupla özür diledi.

Roma Forumu. (Fotoğraf: www.romecitytour.it)

Ulusal Roma Müzesi’nin yönetimi, ABD’nin Atlanta kentinden yollanan paketi açınca şaşırdı. İçinde, antik bir mermer vardı; üzerinde de “Jess’ten Sam’e sevgilerle” yazıyordu.

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‘Jess’ adlı kadın, yolladığı mermer parçanın yanına, kendisine ait olmayan bir şeyi aldığı için pişman olduğunu, iade etmek istediğini yazdı ve kendisini affetmelerini istedi.

Mektupta şu ifadeler yer alıyor: “Sadece çalmakla hata yapmadım. Üzerine yazı yazmam da büyük bir hataydı. Şimdi yetişkinim ve bunu idrak edebiliyorum. Yazıyı silmeye çalıştım ama başaramadım.”

Ekim ayında da bir Kanadalı, 15 yıl önce Pompeii antik kentinden çaldığı bir eseri İtalya’ya yollamıştı.

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Müzenin müdürü Stéphane Verger, mermerin nereden söküldüğünü tespit edip onarıp yerine koyacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Roma Forumu’ndan söküldüğünü tahmin ediyoruz. İncelemelere başladık. Anladığımız kadarıyla 2017’de Roma’ya gelmiş ve mermeri erkek arkadaşına hediye etmek için sökmüş. Kanadalı turisti örnek almış olabilir.”