2017’de 71 milyon sinema bileti satıldı: En sık sinemaya giden il Diyarbakır

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Türkiye’de geçtiğimiz yıl 71 milyonun üzerinde sinema bileti satıldı, gelir 870 milyonu aştı, en çok izlenen ilk 10 filmin yedisini ise yerli yapımlar oluşturdu.

Sinemaya gitme sıklığı açısından Diyarbakır şehri ilk sırada yer aldı.

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Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’nin sinema alışkanlıklarını ve sinemanın medya karnesini inceledi.

Ajansın, özel sinema kulübü Sinemia’dan elde ettiği verilere göre, erkekler kadınlara oranla 1.5 kat daha fazla sinemaya gitti.

Sinemaya en sık gidenler 16 yaş üstü öğrenciler ve genç çalışanlar olurken, 30’lu yaşların sonuna doğru sinemaya gitme sıklığının azaldığı, 50’li yaşlarla birlikte bu alışkanlığın tekrar artışa geçtiği görüldü.

Gece seanslarını yüzde 83 oranında erkeklerin tercih ettiği sinema salonlarında, öğrencilerin tercihleri arasında 14.00-17.00 seansları başı çekiyor. 28-30 yaş aralığında çalışanlar ise daha çok 18.00’den sonrasını tercih ediyor.

2017 yılında sinemaya gitme sıklığı açısından Diyarbakır şehri ilk sırada yer aldı. Diyarbakır’ı sırasıyla Erzurum, İzmir, Ankara ve İstanbul takip etti. Türkiye’de en az sinemaya giden il ise Kütahya olarak belirlendi. Diyarbakırlıların sinemaya gitme sıklığı, en az sinemaya giden Kütahyalıların altı buçuk, İstanbulluların ise bir buçuk katı oldu.

Geçtiğimiz yıl sinema ile ilgili medyaya 77 bin 693 haberin yansıdığı belirlendi. 2016 yılında bu rakam 62 bin 266’ydı.