Sayıştay raporu: İSKİ’de sınavsız atama, İETT’de şoför ve işçilere hukuksuz mesai

Sayıştay’ın 2017 yılındaki raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (İETT) yaşanan yolsuzlukları ortaya koydu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Sayıştay’ın denetim raporunda İSKİ’nin tarife tespit edilirken esas alınması gereken bazı unsurları ‘bakım bedeli’ adı altında ayrıca abonelerden tahsil ettiği, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde ise sınavsız atamalar yaptığı kaydedildi.

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Sayıştay’ın raporunda “Şube müdürü, şef vb. kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığını gördü” tespitleri yer aldı.

Raporda İSKİ’nin 2017 yılında ‘Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Şefliklerin Faaliyet Alanlarında Yer Alan Elektronik Cihaz ve Sistemlerinin 25 Ay Süreli Bakım ve Onarım Hizmetinin (Yedek Parça Dahil) Temini’ ile ‘Mobil İSKİ Tanıtım ve Reklam Kampanyası İşi’ alımlarında ihale mevzuatına uygun davranmadığı da tespit edildi.

İSKİ personelinin kamu kurum ve kuruluşlarında mevzuata aykırı olarak görevlendirildiğini de kaydeden rapor, kurum işçi kadrosunda yer alan personelden dört kişinin çeşitli belediyelerde, dört kişinin ise valilik emrinde mevzuata aykırı olarak görevlendirildiğini belirtti.

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‘İndirimli su tarifesinden her yıl 18 milyon lira zarar’

Sayıştay raporunda dikkat çeken bir başka bölüm de İSKİ’nin haksız su tarifeleri. Raporda İSKİ’nin kamu yararı ya da vergi muafiyeti koşullarını gözetmeksizin amatör spor kulüplerine ait tesis ve lokallerin, dernek ve vakıflara ait bina ve merkezlerin, belediye ve belediye iştiraki olan şirketlere ait hizmet binalarının da dahil olduğu birçok kurum, şirket ve vakfa ‘indirimli su tarifesi’ belirlediğini kaydetti. Bu tarife sonucunda İSKİ her yıl yaklaşık 18 milyon lira zarara uğramış.

İETT’de birçok kadroya mevzuata aykırı atama

İETT’nin usulsüzlüklerine de değinilen raporda, birçok kadroya mevzuata aykırı atamalar yapıldığı ve İETT’nin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların enerji sektöründeki şirketlere bedelsiz kullandırıldığı tespit edildi.

Şöför ve işçilere hukuki sınırların üzerinde fazla mesai

Şoförlerin çalışma saatleriyle ilgili haksızlıklara da yer veren Sayıştay raporu, İETT şoförlerinin çalışma saatlerinin toplamının hukuken belirlenen sınırların üzerinde olduğunu kaydetti. Bazı İETT işçilerinin de altı günlük mesaiyi takip eden bir günlük hafta tatilinde de çalıştırıldığı belirtildi.