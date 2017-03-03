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‘2017 model’ Trabzonspor: Karabükspor’u 1-0 mağlup eden bordo-mavililerden yedinci maçta beşinci galibiyet

Süper Lig’de 24’üncü haftanın açılış maçında Karabükspor’u konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: twitter.com/Trabzonspor

Medical Park Arena’da oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin tek golü 55’inci dakikada Okay Yokuşlu’dan geldi.

Bu sonuçla Trabzpnspor puanını 35’e yükseltirken, Karabükspor ise 30 puanda kaldı.

Yedi maçta beş galibiyet

Süper Lig 2016/17 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, yeni yılla birlikte taraftarlarının yüzünü güldüren bir performans sergiliyor.

Süper Lig’in 2017’de yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan bordo mavililer, yedi maçta beş galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor yeni stadı Medical Park Arena’da çıktığı üç maçta henüz gol yemedi.

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