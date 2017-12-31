2017: Diken’in birinci sayfalarıyla yılın özeti

Yeni yıla ‘Reina katliamı‘ ve ‘referandum’la başlayan Türkiye’nin 2017 gündemi, ‘şaibe’ tartışmalarının gölgesinde son bulan 16 Nisan’daki seçimin ardından farklı bir yola evrildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin vekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ ve gitgide ağırlaşan KHK’larla OHAL gölgesinde bir yılı geride bırakan Türkiye, ‘doğa katliamları’nı, ‘istifa ettirilen’ belediye başkanlarını, tutuklanan hak savunucularını ve gazetecileri, Avrupa Birliği’nden kopuş sürecinin belirginleşmesini ve derinleşen ‘ekonomik kriz’i konuştu.

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Yılın son günlerinde ise Rıza Sarraf’ın itirafçı olduğu ‘ABD’ye karşı Atilla davası’ ve ‘Man Adası Belgeleri’ ülkenin gündemindeydi.

Dünyada ise ABD Başkanı Donald Trump çıtayı ‘beklenenden de yukarı’ koyarak yürüttüğü politikasıyla her dönem gündem oldu, Fransa’da Emmanuel Macron başkan seçildi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi referanduma gitti, Myanmar’da Müslümanlar göçe zorlandı, Las Vegas’ta ABD tarihinin en kanlı saldırısı yaşandı, IŞİD saldırıları Avrupa’nın birçok büyük şehrinde devam etti, iç savaşın yaşandığı Suriye’deki IŞİD hakimiyeti son buldu ve devletler için ‘bölgede kartlar yeniden dağıtıldı’.

Dünyanın ve Türkiye’nin 2017’deki hali Diken’in birinci sayfalarına böyle yansıdı…

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