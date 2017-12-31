2017: Diken’in ayrı kategorilerde ‘en çok okunan’ haberleriyle yılın özeti

Yıla veda etmeye hazırlanırken Diken’in her kategoride en çok okunan haberlerini derledik.

En çok okunan haber

Karşıyaka basketbol takımına ‘Pınar’ markasıyla sponsorluk yapan Yaşar Holding’in patronu Selim Yaşar, referandumun ardından paylaştığı ‘Evet’ mesajı nedeniyle Karşıyakalı taraftarlarla karşı karşıya geldi: ‘Evet’çi patron, Pınar’ı ‘Hayır’cı Karşıyaka’da sponsorluktan çekebilir

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En çok okunan köşe yazısı

Levent Gültekin: Referandum sonuçları ne anlama geliyor?

En çok okunan söyleşi

Mehveş Evin: ‘Homo Sapiens’in yazarı Harari: ‘Gereksizler’ diye yeni bir sınıf doğuyor

Diken özel

Emrah Temizkan: MHP uzmanı gazeteci: Bahçeli’nin Erdoğan’ı destekleme nedeni hayli derin

Dünya

Hollanda’nın aşırı sağcı ana muhalafet lideri Geert Wilders, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanan Hollandalı Türklere ‘kapıyı gösterdi.’: Aşırı sağcı Hollandalı lider, ‘Evet’çilere ‘kapıyı gösterdi’: Türkiye’ye dönün

Medya

Sabah gazetesi yazarı ve ‘Beyaz Futbol’ programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ sözü nedeniyle Beyaz TV’den kovuldu: Rasim Ozan Kütahyalı ‘ırkçı sözler’ nedeniyle Beyaz TV’den kovuldu

Keyif

İlk sırayı Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’i aldı: 100 kişilik jüriye göre Türk edebiyatının en iyi 100 romanı

Diken’e takılanlar

İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yaparken ortadan kaybolan yaşlı bir çiftin intihar ettiği ortaya çıktı: ‘Kimseyi yormadan gidiyoruz’: Yaşlı çift son tatilini yapıp intihar etti