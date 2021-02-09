2016’da, tarlada ölü bulunmuştu: Kuzeni tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Bartın’da yaklaşık beş yıl önce köyünün yakınındaki tarlada ölü bulunan kişinin, kuzeni tarafından vurulduğu belirlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ağustos 2016’da, Özbaşı köyü Aliosmanlar Mahallesi’nde hayvanlarını otlaması için evinin yakınındaki bir tarlaya götüren ve burada kafasından vurulmuş halde bulunan Nazif Yalçınkaya’nın (36) ölümü, savcılık soruşturması üzerine yeniden ele alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Yalçınkaya’nın akrabalarının ifadelerine başvurdu.

Yalçınkaya’yı kafasından av tüfeği ile vuran kişinin Tekirdağ’da yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amcasının oğlu A.Y. (21), olduğu saptandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından aralarındaki husumetten dolayı kuzenini tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen A.Y. ile F.Y. (60), Y.Y. (64) ve R.G. (45) adliyeye sevk edildi.

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A.Y., ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanırken, üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.Y. adliye çıkışında, “Annem yalan ifade vermiş” diye bağırarak jandarma aracına bindi.