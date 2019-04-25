2016’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gecede binlerce penguen yavrusu boğularak ölmüş

Britanya Antarktika Araştırmaları adlı kuruluş, 2016’da deniz buzunun şiddetli rüzgar nedeniyle zarar görmesi sonucunda binlerce imparator penguen yavrusunun boğularak öldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: BBC

Araştırmanın sonuçları, küresel ısınmanın olumsuz etkileri nedeniyle sayıları her geçen gün azalan penguenlere dikkat çekmek için kutlanan 25 Nisan Dünya Penguen Günü’nde açıklandı.

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Antarktika’daki Brunt buz sahanlığından bir parçanın kopması nedeniyle burada yaşayan koloninin zarar gördüğünü belirten biliminsanları hazırladıkları raporda durumu şöyle özetledi: “İmparator penguenler, penguen türleri arasındaki en uzun boylu ve ağır olanları. Büyüyüp gelişmek için kalın bir buz tabakasına ihtiyaçları var. Bu buz tabakası onların bölgeye geldiği nisan ayından yavruların tüylenmeye başladığı aralık ayına kadar varolmalı. Buradaki buz denizinde erken ve büyük kırılma olursa yavruların yüzmesini sağlayacak tüyleri olmuyor. Bu nedenle 2016’daki faciada binlercesi öldü çünkü üzerinde yaşadıkları tabaka zarar gördü.”

Araştırma ekibinde yer alan Peter Fretwell, penguenlerin yok oluşunu uydu görüntüleriyle gözler önüne serdiklerini belirterek, Brunt buz sahanlığında yaşayan penguenlerin küresel nüfusun yüzde 5-9’unu oluşturduğunu ancak bir gecede 14 bin ila 25 bin yavrunun yok olduğunu söyledi.

2016’daki felaketten sonra bölgedeki buzun yeteri kadar kalınlaşmadığının da altını çizen Fretwell, “Bu nedenle yetişkin penguenlerde üreme eğilimi görmüyoruz ve nüfus gittikçe azalıyor. Sadece rüzgar değil küresel ısınma da onlar için büyük tehdit oluşturuyor” dedi.

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Fretwell deniz buzundaki azalma bu hızla sürerse yüzyılın sonuna kadar penguenlerin sayısının yüzde 50 ila 70 arasında azalacağını vurguladı.