2016’da işsizlik maaşına 1,5 milyonu aşkın başvuru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre 2016’da işten atılan 1 milyon 520 bin 282 kişi işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yaptı. Başvuranlar arasındaki 30 bin 912 kişi, 10-50 bin lira arası maaş alan yöneticilerden oluştu.

Posta’dan Bilal Emin Turan’ın haberine göre, son 120 gün içinde sürekli çalışarak adına prim ödenen ve yine son üç yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenen kişiler işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor.

Prim şartını taşıyanların işten ayrıldıktan sonraki bir ay içinde İŞKUR’a başvuru yapması şart. Bu süreyi kaçıranın, geciktirdiği her gün maaş alma süresi kısalıyor. Şu anda en düşük işsizlik maaşı 711 lira, en yüksek maaş ise 1422 lira.

İşsizlik maaşı alma süresi son üç yılda yatırılan prime göre 6-10 ay arasında değişirken, son beş yılda işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 4.9 milyon.

İşsizlik maaşı başvurusu yapan yöneticilerde ilk sırayı 14 bin 633’le İstanbul alırken, ikinci sırada 2868 yöneticiyle Antalya, üçüncü sırada ise 2356 yöneticiyle Ankara var.