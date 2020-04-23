Britanyalı Obina Ezeoke, Eylül 2016’da işlenen iki cinayetten beşinci kez yargılanacak. ‘Old Bailey’ olarak da anılan, başkent Londra’daki İngiltere ve Galler Merkez Ceza Mahkemesi, 27 yaşındaki Ezeoke’nin sonbaharda tekrar hakim karşısına çıkabileceğine karar verdi.

Fotoğraf: Metropolitan Polisi

Ezoeke, 53 yaşındaki Annie Besala Efoko ve 21 yaşındaki yeğeni Bervil Kalikaka-Efoko’yu (üstte) Londra’nın kuzeyindeki East Finchley semtinde, bir dairede öldürdüğü gerekçesiyle ilk olarak 2017’de hakim karşısına çıktı. Hakim hastalandı ve dava sonuçlanmadı.

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Ezeoke 2018 ve 2019’da yeniden hakim karşısına çıktı. Ancak iki yargılama sürecinde de jüri karara varamadı. Bu yıl şubat ayındaki dördüncü yargılama süreci sırasında ise jüri üyeleri görevden alındı.

Bunun üzerine savcılık makamı, pazartesi günü beşinci kez dava talebinde bulundu. Hakim William Davis talebi haklı buldu. Beşinci yargılama sürecinin sonbaharda başlayacağı, hakimin davanın tekrar görülmesine neden yeşil ışık yaktığına dair gerekçelerin dava süreci tamamlanana kadar açıklanmayacağı belirtildi.

Ezoeke, ikiliyi öldürdüğüne dair suçlamları reddediyor.