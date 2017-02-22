2016’da iş cinayetlerinde 1970 işçi hayatını kaybetti, 56’sı çocuktu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), geçen yıl 1970 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSİG’in açıkladığı verilere göre hayatını kaybedenlerin 1682’si işçi ve memur, 288’i de çiftçi ve esnaf.

Bir yılda 56 çocuk ve 96 göçmen işçi yaşamını yitirdi.

İSİG’e göre ‘ölümlerin en çok gerçekleştiği işkolları sendikalaşmanın en az olduğu, güvencesizliğin hakim olduğu’ sektörler. Geçen yıl inşaat sektöründe 442, tarımda 389, taşımacılıkta 265, ticaret/büroda 124, belediyede 109, metal iş kolunda 96, madende 73 işçi hayatını kaybetti.

En çok haziran ayında

Geçen yıl ocakta en az 119, şubatta en az 144, martta en az 160, nisanda en az 172, mayısta en az 127, haziranda en az 210, temmuzda en az 176, ağustosta en az 206, eylülde en az 150, ekimde en az 169, kasımda en az 196, aralıkta ise en az 141 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetleri, yıllar geçtikçe artıyor. 2013’te en az 1235, 2014’te en az 1886, 2015’te ise en az 1730 işçi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl hayatını kaybeden 1970 işçiden 110’u kadın 1860’ı erkek.

14 yaş altı 18 işçi hayatını kaybetti

İSİG’in verilerine göre 14 yaş ve altında 18 işçi, 15-17 yaş aralığında 38 işçi, 18-27 yaş aralığında 294 işçi, 28-50 yaş aralığında 998 işçi, 51-64 yaş aralığında 399 işçi, 65 yaş ve üstündeyse 77 işçi hayatını kaybetti.

İstanbul liste başı

İş cinayetinin 262 ölümle en çok görüldüğü il İstanbul olurken, bunu 89 ölümle Kocaeli, 81 ölümle Bursa, 74 ölümle İzmir, 72 ölümle Ankara, 70 ölümle Antalya, 61 ölümle Konya, 56 ölümle Manisa izledi.

Geçen yıl trafik/servis kazası nedeniyle 442 işçi, ezilme/göçük nedeniyle 355 işçi, yüksekten düşme nedeniyle 323 işçi, kalp krizi ya da beyin kanaması nedeniyle 217 işçi, silahlı saldırı / siddet nedeniyle 159 işçi, elektrik çarpması nedeniyle 91 işçi, intihar nedeniyle 90 işçi, zehirlenme,/boğulma nedeniyle 73 işçi; patlama/yanma nedeniyle 53 işçi, nesne çarpması/düşmesi nedeniyle 49 işçi, kesilme/kopma nedeniyle 19 işçi ve diğer nedenlerden dolayı 99 işçi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl 15 işçinin meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifaden eden İSİG şu bilgileri verdi: “Bu da yüzde 0,76 oranına tekabül ediyor. Slikozis, kırım kongo kanamalı ateşi, kuduz, arı ve yılan sokmaları sonucu yaşanan 15 ölümün resmi olarak meslek hastalığı kabul edilip edilmeyecekleri bile bir muamma…”