2016 Güney Amerika Kupası, uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense’ye verildi

2016 Güney Amerika Kupası, final maçına giderken uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Brezilya’nın Chapecoense kulübüne verildi.

Sputnik’in haberine göre, Copa Libertadores turnuvasının kura çekimi öncesinde düzenlenen törenle kupa, önceki başkan Sandro Pallaoro’nun kazada hayatını kaybetmesinin ardından Chapecoense takımının yeni başkanı Plinio David de Nes Filho’ya sunuldu.

Atletico Nacional’e teşekkür etti

Nes Filho, “Ortak kazandığımız kupada büyük bir jest yaparak bize bu olanağı veren Atletico Nacional kulübüne minnettarlığımı sunarım. Gerçekten çok nazik ve asil bir hareketti” dedi.

Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile karşılaşmak için Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin bulunduğu uçak dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Atletico Nacional, kazanın ardından yaptığı başvuruda, maçlar oynanmadan kupanın Brezilya temsilcisine, gelirinin de kazada ölenlerin ailelerine verilmesini istemiş, turnuvayı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonu da (CONMEBOL) bu öneriyi kabul etmişti.