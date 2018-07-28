2014’ten beri ilk resmi ziyaret: Erdoğan Berlin yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gitmeye hazırlandığı bildirildi. Bu, Erdoğan’ın 2014 yılından bu yana Almanya’ya ilk resmi ziyaret olacak.
DW Türkçe’nin aktardığına göre Blid gazetesi, ziyaretin muhtemelen eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirtti. Haber Berlin ve Ankara’daki hükümet kaynaklarına dayandırıldı.
Erdoğan son olarak 11 Temmuz’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmüştü. Alman haber ajansı dpa, görüşmeye ilişkin haberinde Erdoğan’ın en geç sonbaharda Almanya’yı ziyaret etmek istediğini bildirmişti.
Ankara-Berlin ilişkileri, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL uygulaması, gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner dâhil bazı Alman vatandaşlarının tutuklanmasının ardından gerilmişti. İki ülke arasındaki gerilim, Steudtner’in Ekim 2017’deki tahliyesi, Yücel’in de şubat ayında serbest bırakılmasıyla düşmüştü.
Son olarat Almanya gerilimli dönemde uyguladığı yaptırımları kaldırmıştı.