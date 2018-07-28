2014’ten beri ilk resmi ziyaret: Erdoğan Berlin yolcusu

Ulanbator’daki ‘FETÖ okulu müdürü’ olduğu iddia edilen Veysel Akçay’ın Türkiye’ye getirilmesi amacıyla yapılan MİT operasyonunun Moğolistan ile Türkiye arasında krize neden olduğu öğrenildi. Moğalistan’ın Veysel Akçay’ı getirecek uçağın havalanmasına izin vermediği, bu sırada havalimanında gösteriler yapıldığı bildirildi.