2011 KPSS sahtecilik soruşturmasında 51 gözaltı; 33 kişi aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2011 KPSS soruşturması kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.
‘ETÖ’ üyesi olup 2011 KPSS sınav sorularını ele geçirdikleri ve bu şekilde sınava girip resmi belgede sahtecilik yaptıkları, usulsüz şekilde kamu kurumlarına yerleşip maaş almak suretiyle haksız menfaat temin ettikleri şüphesi ile 84 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Türkiye genelinde 40 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. 33 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.