200’den fazla özel okul iflasın eşiğinde; 100’den fazlası devir için bekliyor

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, 2020’de isim hakkı verilerek açılan bazı zincir okullarda toplu iflas ve kapanmalar olma riski bulunduğunu, 12 bin 500 özel okuldan 200’ünün ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre Dal, sektördeki krizi çözmeye yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunulan raporun ayrıntılarını anlattı.

Reklam

Okula giden çocuklarının yüzde 8.7’isinin özel okulda olduğunu kaydeden Dal, özel okul sayısının son dört yılda 6 bin 710’dan 12 bin 500’e çıkmasının arz-talep dengesini bozduğunu, sektörde 40-50 bin öğrencisi olan okullar bulunduğunu ifade etti.

1.5 milyon özel okul öğrencisinden 100 bininin ekonomik krizin eğitime sektörüne etkilerinden olumsuz etkileneceğini belirten Dal, şöyle konuştu: “Her beş okuldan biri özel okul. Özellikle yeni açılanlara çok yüksek kontenjan verildi. Beş yıl önce 800 bin kontenjan ve 650 bin öğrencimiz vardı. Kontenjanlarımızın yüzde 70’i doluydu. Şimdi 1.5 milyon öğrenci var. Kontenjan 3.8 milyona çıktı. Kolejlerde 2.3 milyon kontenjan boş kaldı. Acımasız rekabet, fiyatları aşırı kırıyor. Maliyetin altında, 7 bine öğrenci kaydeden bile var. Bu tarz okullar için batış kaçınılmaz.”

‘Borcunu devral yeter’

Öğretmen, personel gibi cari giderler hariç kiralık binada 500 öğrencili okulu kurmak için en az 5 milyon lira gerektiğini anlatan Dal şöyle konuştu: “500 kişilik okulu bugün zor durumdaki kurum sahibi 2 milyon liraya da devretmeye hazır. Vergi borcunu ödeyip sektörden çekilmek istiyor. ‘Borcunu devral yeter’ diyen de var. Bu kurumlar içinde 30-40 yıllık köklü okullar yok.”

Reklam

‘İflasın eşiğinde’

Özel okullara ekonomik kriz öncesi devletin öğrenci başına 4 bin lira teşvik verilmesinin sektöre ilgiyi arttırdığını anlatan Dal şöyle devam etti: “Kriz olunca, teşvik kesildi. Teşvik gidince, öğrenci de gitti. Son bir yılda 150 bin öğrenci ayrıldı. Türkiye’de son iki yılda 100 kolej kapanırken, 200’e yakını devredildi. 100’ün üzerinde kurum devir için ortak bulmamızı istiyor. Anadolu’da, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 200’ün üzerinde okul, iflasın eşiğinde duyumu alıyoruz.”