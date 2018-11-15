2008’in vergi rekortmenlerinden Emay İnşaat konkordato ilan etti

Brandium Ataşehir, KentPlus Ataşehir, KentPlus Kadıköy gibi inşaat projelerine imza atan Emay İnşaat konkordato talep etti.

Şirket 2008’de 26 milyon 553 bin lira vergi ödeyerek kurumlar vergisi sıralamasında 62’nci olmuştu.

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Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirket konkordato talep etti. Üç ay mühlet verilen şirkete komiser heyeti atadı.

Emay, geçen temmuzda bankalarla borç yapılandırma için görüşmeye başlamıştı. Şirketin toplam borcu 2017 itibariyle 1,2 milyar lira civarındaydı. Yapılandırma ihtiyacı kur ve faiz artışının maliyetleri artırması ve yavaşlayan konut satışlarından kaynaklanmıştı.

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2000’den sonra İstanbul büyükşehir belediyesi ve TOKİ tarafından ihale edilen toplu konut projelerine katılmaya başlayan Emay İnşaat, yakın dönemde Brandium Ataşehir, Kentplus Ataşehir, Kentplus Mimarsinan, Kentplus Kartal, Kentplus Centrium Park ve KentPlus Newport projelerini hayata geçirmişti.