‘2001 krizi’nin sembolü: O gün haklıydım, bugün yazar kasa atılacak bir durum yok

‘2001 krizi‘nde dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, “O gün ben yazar kasa atmakta yüzde yüz haklıydım. Ama bugün yazar kasa atılacak bir durum yok” dedi.

Çakmak, ‘2001 krizi’nde Başbakanlık binasının merdivenlerinden Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatırken “Sayın başbakanım al ben bir esnafım, ben bir esnafım” demişti.

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İHA’ya konuşan Çakmak, yaşanan ‘ekonomik buhran’ı yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘akli dengesi bozuk’ olduğunu söyleyen Çakmak, “Zaten derler ya ‘Isıracak köpek dişini göstermez’ diye. Bu köpek ısıracağını zaten uzun zamandır söylüyordu. Biz köpeğin karşısında dik duracağız, kaçmayacağız, eğilmeyeceğiz. Bugün her ne kadar olay Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yapılmış olsa da bu, Türk milletine karşı yapılan bir operasyondur. Her zamankinden daha fazla birbirimize sarılmalıyız, kenetlenmeliyiz ki bu ülke bugünleri atlatsın” diye konuştu.

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‘2001 krizi’ için “Ecevit döneminde beceriksizlik vardı. Ecevit, çok iyi bir insandı ama beceriksiz bir hükümetti. Bir ekonomik kriz vardı ve bu ekonomik krizin sebebi sadece Ecevit değildi. O güne kadar gelen hükümetlerin beceriksizliğinin cezası bir balon gibi Ecevit’in elinde patladı” değerlendirmesini yapan Çakmak, eyleminde haklı olduğunu savundu.

Çakmak şöyle devam etti: “Ama bugün yazar kasa atılacak bir durum yok. Bu ülkeye operasyon çekilmeye çalışılıyor. Böyle bir konuda hainlerin yanında mı duracaksın, devletin yanında mı duracaksın? Bu ince ayrı mı çok iyi düşünmek lazım. 18 yıldır hepimiz vatandaş olduğumuzu hissettik. Bankaya gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk, vergi dairesine gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk, hastaneye gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk. İlk defa biz devletin millete hizmet ettiğini 18 yıldır görüyoruz.”

‘Bu ülkede işler güzel’

Türkiye’nin 2001 yılı ile kıyaslanamayacak derecede iyi durumda olduğunu dile getiren Çakmak, “Bugün herkes maaşını alıyor mu alıyor, işine gidiyor mu gidiyor. Bilet parası 500 TL olan bir konser için millet yer bulamıyorsa, gittiği restoranda yer bulamıyorsa, uçak için yer bulamıyorsa bu ülkede işler kötü değil. Bu ülkede işler güzel” ifadelerini kullandı.

Çakmak, “Bu sene ABD’nin sonunun geldiği sene olacak. Çünkü bu sene dolar dünyada batacak, bitecek. Şu anda dolarını bozdurmayanlar çok kötü hüsrana uğrayacaklar” dedi.

2009 yılında dönemin gümrük ve ticaret bakanı Hayati Yazıcı ile iletişime geçerek iş isteyen Çakmak, bu tarihten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde önce işçi olarak göreve başladı, ardından hizmetli kadrosuna, memur kadrosuna ve son olarak şef kadrosuna yerleştirildi.