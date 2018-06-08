2001 krizinden sonra ilk: IMF’den Arjantin’e 50 milyar dolar kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Arjantin, 50 milyar dolar kredi içeren üç yıllık bir stand-by anlaşması üzerinde uzlaştı.

Arjantin hükümeti anlaşmanın, ekonomiye bir güvence getirmek ve ülkenin geçmişte yaşadığı krizlerin benzerlerinden kaçınması için yapıldığını belirtti.

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Arjantin pesosunun, yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan çıkmasıyla sert şekilde gerilemesi üzerine, hükümet 8 Mayıs’ta IMF’den yardım talep etmişti.

IMF yönetim kurulunun onayına sunulacak anlaşma kapsamında, yetkililerin önümüzdeki yıllarda daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon öngörmesine rağmen, Arjantin bütçe açıklarını azaltma planlarını hızlandırmaya söz verdi.

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Anlaşma, 2001-2002 yıllarındaki ekonomik krizden sonra yıllarca IMF’den uzak duran Arjantin için bir dönüm noktası oldu. Pek çok Arjantinli bu ekonomik krizden IMF’nin şart koştuğu kemer sıkma önlemlerini sorumlu tutmuştu. Cumhurbaşkanı Mauricio Macri’nin yeniden IMF’ye başvurması ülkede protestolara yol açtı.

Hazine Bakanı Nicolas Dujovne, IMF’nin yardım edebileceğini, ancak Arjantin halkının kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini ifade etti.

Dujovne, IMF yönetim kurulunun 20 Haziran toplantısında anlaşmayı onaylamasını beklediğini ve ardından, finansmanın yüzde 30’u veya yaklaşık 15 milyar dolarlık bir dilimin ödenmesini beklediğini söyledi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, “Bu tedbir sonuçta hükümetin finansman ihtiyaçlarını azaltacak, kamu borcunu düşürecek ve Cumhurbaşkanı Macri’nin de belirttiği gibi, Arjantin’in sırtındaki yükü hafifletecek” dedi.

Arjantin’in kredinin ne kadarını kullandığına bağlı olarak faiz oranı yüzde 1.96 ila 4.96 arasında değişecek.

Arjantin her kredi dilimini, üç yıl ödemesiz dönemden sonra sekiz çeyrekte taksitlerle geri ödeyecek.