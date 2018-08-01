200 dönüm: Heybeliada’da SİT alanı olan bölgeye Diyanet’ten ‘İslami Eğitim Merkezi’

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1. derece SİT alanı olan Çam Limanı ve Ruhban Okulu’nun bulunduğu Heybeliada’da 200 dönümlük alana ‘İslami Eğitim Merkezi’ kurulacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, projeyi şöyle anlattı: “Toplam 200 dönümden fazla bir alana tekabül eden arazide inşa edilecek eğitim merkezinde, gençlik faaliyetleri kapsamında; gençlik koordinatörlerinin organizasyonları, Türkiye Diyanet Vakfı Öğrenci Yurtları ve KYK yurtlarında barınan öğrenciler, Uluslararası İlahiyat Programı Öğrencileri, Doğu ve Güneydoğu’dan gelen terör mağduru öğrenciler, A ve B grubu Kur’an Kurslarında öğrenim gören öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler için aidiyet ve değerler eğitimi verilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler kapsamında; engelliler, hastanelerde manevi destek hizmeti verenler, huzurevlerinde din hizmeti yürütenler, bağımlılıkla mücadele vb. alanlarda görev yapan koordinatörlere yönelik eğitim ve koordinasyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için kullanılması planlanmaktadır.”

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HDP’li vekil Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Adanın önemli bir kısmının eğitim merkezi yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi, dinler arası barış ve diyalogu nasıl etkileyecektir?” dedi.

Belediye başkanı: Mevzuat gereği mümkün değil

ArtıGerçek’ten Rıfat Doğan’a konuşan Adalar Belediyesi Başkanı Atilla Aytaç, Milli Emlak’ın 31 Mayıs’ta tahsis izni için Kültür Bakanlığı’na, ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nın da Varlık Kiralama Şirketi’ne tahsisi konusunda başvurduğu yönünde bilgi aldıklarını belirterek, “Konu henüz Koruma Kurulu gündemine gelmedi. Kurul üyesi arkadaşımla yeni görüştüm. Dosyasını inceleme emri verdim” dedi.

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Tahsisle ilgili ellerinde resmi bir belge olmadığını, Diyanet sitesinde böyle bir haber gördüklerini ifade eden Aytaç, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Heybeliada’da bulunan Kızılay Tesisleri’nde yaz ve kış aylarında kamp yaptığını biliyoruz. Muhtemelen bir çalışma vardır. Böyle bir tehlike de var. Fakat mevzuat gereği buranın Diyanet’e devrinin mümkün olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

Aytaç, Koruma Kurulu’nun daha önce tahsis konularında verdiği iptal kararlarını hatırlatarak şunları söyledi: “Burası korunması gereken kültür varlığıdır. Söz konusu arazi 105 ada 1 parsel. Tahsis ve devir söz konusu olduğunda Koruma Kurulu 1/5 bin ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı olmadığı gerekçesiyle reddediyordu. Aynı şekilde bu tahsisi de reddetmesi gerekiyor. Yasalar yönetmelikler çiğnenerek bir sürü şey yapılabiliyor. Bu tahsise karşı olmak gerekiyor. 1/1000 ve 1/5 binlik Koruma Planında sağlık alanıydı. Planlar iptal edildi, planların olmaması şimdilik bu alanın devri tahsisi önündeki en büyük engeldir.”

“İstanbul 5 No’lu Bölge Koruma Kurulu bu konuda bir karar verecek” diyen Aytaç, kurulun şimdiye kadar hazine ve kamu arazilerinin tahsisi konusunda plan olmadığı gerekçesiyle muhalefette bulunduğunu ve tahsis kararlarını iptal ettiğini, bu konuda eski kararlara benzer karar vermesi gerektiğini vurguladı.