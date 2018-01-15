1 Ocak 2018 itibariyle ekmekteki gramaj alt sınırı (gram).
Yaramazlara biraz batar!
1 Ocak 2018 itibariyle ekmekteki gramaj alt sınırı (gram).
Hemen tüm kurumlarının erkeklere, erkekliğe ve doğal olarak ‘sığlığa’ teslim edildiği bir memlekette, Canan Kaftancıoğlu müesses nizamı ürküttü kuşkusuz.
Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.
AKP’nin 2011’den bu yana her seçim döneminde vaatleri arasında sıraladığı ‘Kanal İstanbul’ projesinin güzergahını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı: “Küçükçekmece -Sazlıdere -Durusu koridoru.”
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özel sektörün arkeolojik kazı izni verilecek bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde ordu kurma girişimi nedeniyle hem YPG’ye bir kez daha gözdağı verirken ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı ve Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” dedi.