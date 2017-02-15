20 yıldır yapan da var: Sahte diplomalı 153 öğretmen tespit edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 153 kişinin sahte diplomayla öğretmenlik yaptığını tespit etti.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre bakanlığın geçen yıl başlattığı soruşturma sonucunda tespit edilen 153 sahte öğretmenden 109’unun 2015’te, 20’sinin 2014’te, ikisinin 2016’da, 22’sinin de 1994-2013 yılları arasında göreve başladığı ortaya çıktı.

Bu kişilerin 149’unun lisans, üçünün yüksek lisans, birinin de ön lisans belgesinde sahtecilik yaptığı tespit edilirken, söz konusu isimler meslekten ihraç edilip haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Sahte diplomayla öğretmenlik yapanların arasında 20 yıllık öğretmenlerin de olduğu belirtildi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, daha önce de sahte diplomalara dikkat çekerek, “Bazı üniversitelerin diplomalarını, hatta geçici mezuniyet belgelerini taklit ederek öğretmenliğe başvurmuş ve o diplomayı hakiki diploma gibi kabul ettirerek göreve başlamış. 50-60 civarında, bunları tespit ettik. Bu soruşturmayı daha da derinleştiriyoruz” demişti.

Öte yandan üniversite mezunlarının sahte diploma kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için Yükseköğretim Kurumu (YÖK), ülke genelindeki 8 milyon üniversite mezunun diploma bilgilerinin sorgulanmasına olanak sağladı. ‘Yükseköğretim Mezun Doğrulama ve Sorgulama Sistemi’ adı verilen sistem üzerinden bilgiler sorgulanabilecek.