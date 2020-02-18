20 yılda toplanan verginin beşte biri faize gitmiş

20 yılda devletin topladığı 5 trilyon 283 milyar 800 milyon lira verginin 1 trilyon 72 milyar 400 milyon lirası faiz ödemelerine gitti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dünya’dan Metin Türkyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerini kullanarak faiz giderlerinin vergi gelirleri içindeki yerini hesapladı.

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Buna göre 2000 yılı dahil 2000-2019 dönemindeki 20 yılda vergi gelirlerinin milli gelire oranı yüzde 17.7 oldu. Bu dönemde vergi gelirlerinin yüzde 20.3’ü, bir diğer ifadeyle beşte biri faize gitti.

Tablo: Dünya

Vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası’nın belirlediği ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde, vatandaşların devlete 20 yılda 2 trilyon 320 milyar 400 milyon dolar vergi ödediği, bu dönemde devletin ödediği faiz giderininse 590 milyar 500 milyon doları bulduğu ortaya çıktı.

2019 yılında vergi gelirleri 673 milyar 300 milyon lirada kalırken, faiz ödemeleri ise 100 milyar lirayı buldu.