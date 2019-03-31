20 yılda dört farklı partiden beş kez seçime girdi: Üç galibiyet iki mağlubiyet

İzmir’in Tire ilçesinde Tayfur Çiçek, son 20 yılda dört farklı partiden beş kez seçime girdi. İki seçimi kazanan Çiçek bugünkü dahil üçünü kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Tire’de ilk kez 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi’nden belediye başkan adayı olan Çiçek, seçimi kazandı. Beş yıl boyunca görev yaptıktan sonra, 2004 yerel seçimlerinde bir kez daha Anavatan Partisi’nden aday olan Çiçek bu kez seçimi kaybetti.

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Çiçek, 2009 yerel seçimlerinde bu kez Demokrat Parti’den aday oldu, sandıktan zaferle çıktı ve beş yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüttü.

2014 yerel seçimlerinde ise Çiçek parti tercihini CHP’den yana kullandı. Bu seçimleri de kazanan Çiçek, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday adayı oldu. Ancak CHP, bu kez Çiçek’i aday göstermedi.

Bunun üzerine partisinden istifa ederek DSP’ye geçen Çiçek aday gösterildi. Çiçek bugünkü seçimde hayal kırıklığı yaşadı.

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2014 yerel seçimlerinde yüzde 37.06 oranında oy alan Çiçek, 2019 seçimlerinde ise yüzde 6.33 oy aldı.

İlçede seçimi kesin olmayan sonuçlara göre ‘millet ittifakı’nın İYİ Partili adayı Salih Atakan Duran kazandı.

