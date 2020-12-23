20 yıl kaçtı; yakalanmamak için estetik ameliyat oldu: Yedi cinayetten yargılanıyor

Çin’de, yedi cinayetten sorumlu tutulan, 20 yıl kaçtıktan sonra geçen yıl kasım ayında yakalanan kadın hakim karşısına çıktı.
Nanchang kentindeki mahkeme, 46 yaşındaki Lao Rongşi’nin ilk duruşmasından sonra, kurbanların ailelerinden özür dilediğini, erkek arkadaşının zoruyla cinayetlere ortak olduğunu söylediğini açıkladı.
Açıklamaya göre Xiamen kentindeki bir alışveriş merkezinde yakalanan Lao, 20 yıldır karanlıkta yaşadığını, sonunda polisten yakalanma korkusu olmadan huzur içinde uyuduğunu söyledi.
Lao Rongşi’nin erkek arkadaşı Fa Ziying, 1999 yılında yedi cinayetten hüküm giymiş ve geçen yıl aralık ayında idam edilmişti.
Mahkemenin açıklamasında, ayrıca, ikilinin cinayetleri ortaklaşa işledikleri, kurbanlarını kaçırıp evlerini soydukları belirtildi.
Fa tutuklandıktan sonra Lao yıllarca aranmış ancak geçen yıl kasım ayına kadar bulunamamıştı.
Polis, Lao’nun bunca yıl boyunca şehir şehir dolaştığı, sıklıklar adres değiştirdiği, kayda geçmediği yarı zamanlı işlerde çalıştığı ve tanınmamak için estetik ameliyatı olduğunu açıkladı.