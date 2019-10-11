Akdeniz Birlik Kuruluşu’nun iklimle ilgili hazırladığı bir rapora göre artan sıcaklıklarla birlikte 20 yıl içinde su kıtlığı çeken insan sayısı 250 milyona ulaşacak.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa ve Akdeniz Havzasın’ndan 43 ülkenin yer aldığı kuruluşun raporunda Akdeniz başta olmak üzere dünya genelinde yükselen sıcaklığın kuraklık ve su kıtlığına yol açacağı belirtildi.

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DW Türkçe’nin haberine göre raporda Akdeniz Bölgesi’ndeki sıcaklık artışının dünyanın diğer bölgelerine oranla daha yüksek olduğu belirtildi. 600 bilim insanının çalışmalarının aktarıldığı raporda 2040 yılına kadar Akdeniz’deki sıcaklık artışının 2,2 dereceyi bulacağı belirtildi.

Özellikle Balkanlar ve Türkiye’de yağışlarda yüzde 30 oranında düşüş ve kuraklık bekleniyor.

Bulgulara göre Akdeniz Bölgesi’nde yükselen sıcaklıklar su kaynaklarını tehdit ediyor. Bu durum da besin kaynaklarını tehdit ediyor.