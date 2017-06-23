20 yaşındaki genci ‘bombacı’ diye vuran polise 10 yıl hapis: İyi hal indirimi var, tutuklama yok 

Sarıyer Küçükarmutlu’da 20 yaşındaki Yılmaz Öztürk’ü ‘dur ihtarı’na uymadığı gerekçesiyle öldüren polis memuru Yasin Hiçyılmaz 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Hiçyılmaz’ın tutuklanması yönündeki talebi reddetti.

Öztürk, 20 Şubat akşamı saat 23.00 sıralarında evine giderken polis tarafından açılan ateşle vurularak öldürülmüştü.

Yarı resmi haber ajansı AA, Öztürk’ün Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi bahçesine üç adet parça tesirli bomba attığı ve bunun üzerine vurulduğunu öne sürmüştü.

‘Uyarıda bulunmadan ateş etti’

İddianamede, Öztürk’e herhangi bir uyarıda bulunmadan, durdurmak ve yakalamak amacıyla, etkili ateş mesafesinden ateş ettiği belirtilen polis memuru Hiçyılmaz hakkında 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanığın savunmasında, ‘ateş etmeden önce el yapımı bomba atıldığını’ belirtmesine rağmen, olay yeri inceleme ekibinin buna ilişkin bir bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, Öztürk’ün herhangi bir örgüt kaydının olmadığına işaret edilmişti.

‘Benim de hayatım mahvoldu’

DHA’nın haberine göre İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Hiçyılmaz “Kimseyi öldürmek istemedim. Bu olaydan dolayı benim de hayatım mahvoldu” dedi.

Yılmaz Öztürk’ün babası Hüseyin Öztürk ise “Çocuğumun herhangi siyasi bir işin içinde olmadığı anlaşıldı. Karşımda oturan sanık ömür boyu hapisle cezalandırılmalıdır. Bu adam yüzünden normal hayatımızı yaşayamaz hale geldik” diye konuştu.

Sanığa ‘iyi hal’ indirimi, tutuklama talebine ret

Taraf avukatlarının da savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hiçyılmaz’ı TCK’nın ‘ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama’ suçunu düzenleyen 87/4-2 maddesi uyarınca 12 yıl hapisle cezalandırdı.

Duruşmalardaki ‘iyi hali’ nedeniyle Hiçyılmaz’ın cezasını 10 yıla indiren mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebin de reddine hükmetti.

Adliye önünde yaptığı açıklamada sanığın müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini savunan Öztürk ailesinin avukatı Cemal Yücel, kararı temyiz edeceklerini söyledi.