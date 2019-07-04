20 yaşında ‘ölümden döndü’

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP İstanbul İl Başkanlıklarını ziyaret eden İmamoğlu, AKP ve MHP’den de randevu istedi. Ancak talebi kabul görmedi.