20 yaşında ‘ölümden döndü’

Hindistan’da öldü denen genç, ailesi tarafından eve götürülünce hareket etmeye başladı.
Hindistan’ın Lucknow şehrinde 20 yaşındaki Muhammed Furkan 21 Haziran’da geçirdiği kaza sonucu özel hastanede yoğun bakıma alındı. Pazartesi günü doktorlar Furkan’ın hayatını kaybettiğini söyledi.
Cenazesi ambulansla eve getirilen Furkan’ın ‘cansız bedeni’nin hareket ettiğini gören ailesi şaşkınlığa uğradı.
Acilen başka bir hastaneye götürülen gencin durumunun kritik olduğu ama henüz beyin ölümünün gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Doktorlar Furkan’ı yeniden yoğun bakıma alıp yaşam destek ünitesine bağladı.