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20 vali merkeze çekildi: ‘Gavat’ıyla meşhur Hüseyin Avni Coş da listede


Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara  göre 20 ilin valisi merkeze çekilirken, 20 ile de yeni vali atandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni valiler kararnamesine göre, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Buna göre, Ağrı Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Van Valisi İbrahim Taşyapan merkeze alınan 20 vali arasında yer aldı.

Adana’da valilik yaptığı dönemde bir yurttaşa ‘gavat’ demesiyle tanınan Hüseyin Avni Coş, darbe girişimi gecesi elinde silahlı görüntüleriyle konuşulmuştu.

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