20 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
ABD, Anadolu Ajansı’nın Suriye’de konuşlu Amerikan güçlerinin bulunduğu yerleri açıklamasının askerlerini tehlikeye soktuğunu ve rahatsızlığın Türkiye’ye iletildiğini açıkladı.
Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları, haklarında ifade veren gizli tanıkların toplantıda konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi aktardığını söyledi.
Ankara, aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu altı insan hakları savunucusunu tutuklamasının ardından Türkiye’ye nota veren Berlin’e tepki gösterdi.
Darbe girişiminin ardından dört yaverinin ‘FETÖ’cü olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beş yedek yaverinin de ‘FETÖ’ bağlantısı olduğu belirtildi.
‘FETÖ’ ilk kez ABD’nin terörizm raporuna girdi.