20 Şubat 2017

SON HABERLER
Cengiz adım adım ilerliyor: Fethi Paşa Korusu’na ‘setaltı otopark’ onayı çıktı
25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” diyen iş adamı Mehmet Cengiz’e satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu’nda yapılmak istenen ‘setaltı otopark’a onay çıktı.
Polise hakaretten üç yıla kadar hapsi istenen HDP’li Baydemir için zorla getirme kararı
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu dönemde polislere hakaret ettiği iddiasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, talimat ile ifade vermeyen Baydemir için ‘zorla getirme’ kararı çıkarttı.
Karar Belçika’dan: Firardaki Fehriye Erdal’a 15 yıl hapis ve 10 yıl hak mahrumiyeti cezası
Belçika’da bir mahkeme, Sabancı suikastının firari zanlılarından Fehriye Erdal’a Türkiye’de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.
Küresel silah ticaretinde Soğuk Savaş sonrasının en yüksek hacmine ulaşıldı
Küresel silah ticareti 2012-2016 yıllarında bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 8,4 oranında arttı.
VİDEO | Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanma anları
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki yangınla ilgili görüntüler Gezen’in ‘kundaklama’ iddiasını doğruladı.