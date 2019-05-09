Diken

Yaramazlara biraz batar!

20 milyon

ABD’nin Minneapolis kentinde, 15 Temmuz 2017’de evinin arka sokağında yaşanan bir tecavüzü ihbar etmek istediği polis tarafından vurularak öldürülen Justine Ruszczyk Damond’un ailesine 20 milyon dolar (119.3 milyon lira) tazminat ödenecek.

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