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Yaramazlara biraz batar!

20 milyon sterlinlik Picasso tablosunu yırttı

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan bir adam, modern sanat eserlerinin sergilendiği Tate Modern’deki, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun imzasını taşıyan tabloya saldırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: www.newswirenow.com

20 yaşındaki Shakeel Massey’in, 1944 tarihli, ‘Bust of a Woman’ adlı 20 milyon sterlin (157.8 milyon lira) değerindeki tabloyu yırttığı açıklandı. 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrasında tablo asılı olduğu yerden kaldırıldı.

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Tate Modern’in sözcüsü, “Eksperlerimiz hasarın boyutunu ve tablonun nasıl onarılabileceğini belirlemek için inceleme yapıyor” dedi.

Massey’nin, 30 Ocak’ta yeniden hakim karşısına çıkana kadar gözaltında tutulacağı açıklandı.

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