Üniversitelere ‘yatırımları hızlandırma ödeneğinden’ yapılan aktarımlarda ilk sırada 36.8 milyon lira ile Marmara Üniversitesi gelirken, bunu 20’şer milyon lira ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 15 milyon lira ile de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi izledi.