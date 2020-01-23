Diken

Yaramazlara biraz batar!

20 milyon

Üniversitelere ‘yatırımları hızlandırma ödeneğinden’ yapılan aktarımlarda ilk sırada 36.8 milyon lira ile Marmara Üniversitesi gelirken, bunu 20’şer milyon lira ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 15 milyon lira ile de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi izledi.

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