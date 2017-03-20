20 Mart 2017

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Başbakan ‘erken seçim’ kapısını kapattı: AK Parti’nin oyu yüzde 52’nin üzerinde
Erken seçim ihtimaline ‘kapıyı kapatan’ Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün referandum dışında yapılan anketler AK Parti’nin oyunu yüzde 52’nin üzerinde gösteriyor” dedi.
Bahçeli’ye göre ‘cumhurbaşkanlığı yardımcılığı’na gelmesi ‘yakışık almazmış’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda yeni sistemde cumhurbaşkanlığı yardımcılığına gelmesi önerilerine, “Yakışık almaz” yorumunu yaptı.
İki yıl hapis yatan Azeri avukattan ‘nasihat’: Bu kadarını yapamazlar demeyin, yaparlar
İnsan hakları alanında uluslararası camiada ismini duyurmuş Azerbaycanlı avukat İntigam Aliyev, Türkiye’yi ‘başkanlık sistemi’ne karşı uyardı: “Bu kadarını yapamazlar demeyin, yaparlar. Başkanlıkları kendi arşınınızla ölçmeyin. 10-15 yıl önce Türkiye’de demokrasinin bu hale geleceğine kim inanırdı?”
Bebekken Kızılay’dan HIV’li kan verilen genç: Dışlandığım bir ülkede yaşamak istemiyorum
Kızılay’dan alınan kan nedeniyle doğar doğmaz HIV bulaşan ve şimdi 21 yaşında olan genç, HIV taşıyıcısı biri olarak yaşadıklarını anlattı: “Bugüne kadar bir arkadaşım bile olmadı. Herkes benden kaçtı. Dışlandığım bir ülkede kalmak istemiyorum.”
AKP’nin ‘Evet’ filosu: 12 uçak, üç helikopter, yüzlerce makam aracı yollarda
‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla başkanlık sisteminin oylanacağı referanduma bir ay kala, iktidarın makam araçlarından, uçaklara, helikopterden çöp kamyonuna kadar devlet araçlarını kampanya sürecinde kullanması dikkat çekiyor.