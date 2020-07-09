20 kereden fazla ‘Nefes alamıyorum’ diyen Floyd’a polisin yanıtı: Konuşabildiğine göre alıyorsun

ABD’de beyaz bir polis memurunun şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un son anlarının görüldüğü videonun deşifresi yayınlandı.
Videonun dökümünde Floyd’un 20 defadan fazla “Nefes alamıyorum” dediği, o esnada dizini boynuna bastıran polis Derek Chauvin’in ise “Konuşabildiğine göre oksijen alabiliyorsun” diye yanıt verdiği duyuluyor.
25 Mayıs’ta Minneapolis’te yaşanan olay sonrası ülkeninin farklı eyaletlerinde ve dünya başkentlerinde ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenmiş, Floyd’un ölmeden önceki son sözleri olan “Nefes alamıyorum” protestoların sloganı olmuştu.
Floyd’un ölmeden önce rahmetli annesi ve çocukları için, “Anneciğim, seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyle. Ben ölüyorum” dediği de duyuluyor.
Yayınlanan döküm Floyd’un polise herhangi bir şekilde mukavemet göstermediğini ve kendini iyi hissetmediğini söyledğini de net biçimde ortaya koydu.
Dökümana görgü tanıklarından birinin “Şu an nefes bile almıyor. Bu yaptığınız hiç hoş değil” dediği, bu esnada Chauvin ve beraberindeki polislerin birkaç defa nabzını kontrol ettiği ancak alamadığı, buna rağmen Chauvin’in dizini kaldırmadığı da yansıdı.
Floyd’un polis memurlarından korktuğu da olayla ilgili yardım ve ihmalle suçlanan polis Thomas Lane ile arasında geçen diyaloğa yansdı. Lane arabaya yaklaşırken, Floyd defalarca “Özür dilerim” diyor. Sonrasında silahını çeken Lane’e “Daha önce de aynı şekilde vuruldum memur bey. Lütfen beni vurmayın” diye yalvarıyor. Ardından Lane arabadaki diğer kişiye Floyd’un neden bu kadar garip davrandığını ve ellerini göstermediğini soruyor. Arkadaşı “Çünkü daha önce vuruldu, polisle ilgili bir korkusu var” diyeret yanıtlıyor.
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Later, Lane asked Shawanda Renee Hill, a witness inside the car, why Floyd was “getting all squirrelly and not showing us his hands and just being all weird like that?” according to the transcript.
“Because he’s been shot before,” Hill said. “He got a thing going on, I’m telling you, about the police.”
The transcripts make clear Floyd tried to cooperate with police and told them he was not feeling well. “My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. I need some water or something, please,” Floyd told them. Begging not to be put in a squad car, Floyd said he was claustrophobic.
Newly released transcripts of the minutes leading up to George Floyd’s death reveal he told officers “I can’t breathe” more than 20 times, only to have his plea dismissed by Derek Chauvin, the white officer pressing his knee into Floyd’s neck, who said: “It takes a heck of a lot of oxygen to talk.”