20 kereden fazla ‘Nefes alamıyorum’ diyen Floyd’a polisin yanıtı: Konuşabildiğine göre alıyorsun

ABD’de beyaz bir polis memurunun şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un son anlarının görüldüğü videonun deşifresi yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Videonun dökümünde Floyd’un 20 defadan fazla “Nefes alamıyorum” dediği, o esnada dizini boynuna bastıran polis Derek Chauvin’in ise “Konuşabildiğine göre oksijen alabiliyorsun” diye yanıt verdiği duyuluyor.

25 Mayıs’ta Minneapolis’te yaşanan olay sonrası ülkeninin farklı eyaletlerinde ve dünya başkentlerinde ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenmiş, Floyd’un ölmeden önceki son sözleri olan “Nefes alamıyorum” protestoların sloganı olmuştu.

Floyd’un ölmeden önce rahmetli annesi ve çocukları için, “Anneciğim, seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyle. Ben ölüyorum” dediği de duyuluyor.

Yayınlanan döküm Floyd’un polise herhangi bir şekilde mukavemet göstermediğini ve kendini iyi hissetmediğini söyledğini de net biçimde ortaya koydu.

Dökümana görgü tanıklarından birinin “Şu an nefes bile almıyor. Bu yaptığınız hiç hoş değil” dediği, bu esnada Chauvin ve beraberindeki polislerin birkaç defa nabzını kontrol ettiği ancak alamadığı, buna rağmen Chauvin’in dizini kaldırmadığı da yansıdı.

Floyd’un polis memurlarından korktuğu da olayla ilgili yardım ve ihmalle suçlanan polis Thomas Lane ile arasında geçen diyaloğa yansdı. Lane arabaya yaklaşırken, Floyd defalarca “Özür dilerim” diyor. Sonrasında silahını çeken Lane’e “Daha önce de aynı şekilde vuruldum memur bey. Lütfen beni vurmayın” diye yalvarıyor. Ardından Lane arabadaki diğer kişiye Floyd’un neden bu kadar garip davrandığını ve ellerini göstermediğini soruyor. Arkadaşı “Çünkü daha önce vuruldu, polisle ilgili bir korkusu var” diyeret yanıtlıyor.

