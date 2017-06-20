20 Haziran 2017

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Gündem ‘darbeci askerler’: Yıldırım ‘ilişki’yi vurguladı, Çipras ‘hukuk’a işaret etti
Başbakan Binali Yıldırım ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina’da bir araya geldi. İkilinin gündeminde, darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz askerin durumu vardı.
Bu kez Kuşadası: Anaokulundaki öğle yemeğinden zehirlenen 56 kişi hastanede
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir anaokulunda öğle yemeğinin ardından kusma belirtileri gösteren 56 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Eniştesinin de katıldığı yürüyüş için ‘tercih’ diyen AKP’li Kavakçı: Spor yapmak önemli
AKP Genel Başkan Yardımcısı Revza Kavakçı Kan, kardeşi eski Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı’nın KHK’yla görevinden ihraç edilen akademisyen eşi Cihangir İslam’ın da katıldığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü değerlendirdi: “Tercih onlarındır, spor yapmak önemli.”
Üç kez ağır müebbet istenen Ilıcak: Akın İpek ismini bana Abdullah Gül verdi
Gülen Cemaati’ne yönelik medya soruşturması kapsamında yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak hakim karşısında.
39 gündür ‘bulunamadı’: Atatürk’e hakaret yağdıran Nurcu hocanın davası görülecek
Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret yağdıran ve hakkında yakalama kararı bulunan Nur Cemaati hocası Hasan Akar2ın davası yarın görülecek.