’20 gündür hastanede yatak bulamadım’ diye isyan eden kadın hayatını kaybetti

İzmir’de yaşayan Aslı Özkısırlar, 20 gündür hastanede yatak bulamadığını söylemesinden üç gün sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Özkısırlar, Twitter’da 24 Mart’ta yaptığı paylaşımda, 10 günden fazla süredir hastaneye yatmak için beklediğini çünkü hastanede yatak olmadığını belirtti.

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Kadın, 30 Mart’taki paylaşımında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirerek uzun süredir yatak beklediğini yineledi.

Özkısırlar, konuyla ilgili son paylaşımını ise 31 Mart’ta yaptı. Hasta, yatak ayarlamaya çalıştıklarını, başhekim yardımcısıyla görüşeceğini kaydetti.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, kadının bugün sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Atay, Koca’yı eleştirerek Twitter’dan “İsyan ederek hayatını kaybetti. Sizler yaptınız bunu” diye yazdı.

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Ailesi doğruladı

tele1.com.tr’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Özkısırlar ailesinden biri, 25 gündür yatak bulunamadığını, durumunun kötü olduğunu belirterek “Bu süreçte nefesi kesildi ve ciğerleri su topladı” dedi.

Aile şöyle devam etti: “Durumu ağırlaşınca Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orada yoğun bakıma kaldırıldı. Orada da yer olmadığı için Ege Yaşam Hastanesi’nde kaldırıldı. Durumu giderek kötüleşti. Bu sabah da vefat etti. Romatizmal bir hastalığı vardı. Kısa bir süre önce de stent takıldı.”

Arkadaşı anlattı

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi Erkan Erten de kadınla üç-dört yıldır tanıştıklarını, mikrobik bir rahatsızlığının bulunduğunu ifade etti.

Erten şöyle devam etti: “90 kiloydu. En son 65 kiloya düştü. Bir süre yürüyemedi. Duymasında da sorun vardı. Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu. Defalarca kalbi durdu. Bu sabah da yaşamını yitirdi.”

Twitter’da tepki topladı

Kadının uzun süre yatak bulamadığına yönelik haberler sonrası Twitter’da onbinlerce kişi ‘AslıÖlmediÖldürüldü’ etiketiyle duruma tepki gösterdi.