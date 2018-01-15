Diken

Yaramazlara biraz batar!

20 bin

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Kadıköy rıhtımında yapılması planlanan ‘Kadıköy Ulu Cami’nin kapasitesi.

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde ordu kurma girişimi nedeniyle hem YPG’ye bir kez daha gözdağı verirken ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı ve Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...