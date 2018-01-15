Kadıköy rıhtımında yapılması planlanan ‘Kadıköy Ulu Cami’nin kapasitesi.
Yaramazlara biraz batar!
Kadıköy rıhtımında yapılması planlanan ‘Kadıköy Ulu Cami’nin kapasitesi.
CHP’li Tur Yıldız Biçer’in Ankara Üniversitesi rektörü Erkan İbiş’in oğlunun ‘yatay geçiş’le Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne alınmasını eleştirdiği tweete erişim engeli getirildi.
İşsizlik oranı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan, eylül dönemine göreyse 0.3 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde belirlendi.
ABD’nin Suriye’de YPG merkezli yeni bir ordu kurma planına Türkiye’nin ardından Rusya ve Suriye de sert çıktı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde ordu kurma girişimi nedeniyle hem YPG’ye bir kez daha gözdağı verirken ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı ve Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” dedi.
Biyogüvenlik Kurulu, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında aldığı yeni kararda, iki mısır ve bir soya geninin yem amaçlı ithalatına ilişkin ithalat başvurusunu kabul etti.