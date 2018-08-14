20 bin flamingo geliyor: Gediz Deltası’ndaki otoyol projesine yürütmeyi durdurma

Yaklaşık 20 bin flamingonun üremek için geldiği Gediz Deltası’na yapılacak otoyol projesine yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Hürriyet’ten Umut Karakoyun’un haberine göre, İzmir’deki ‘Körfez Geçiş Projesi’ için verilen ’Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararına karşı açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Heyet, projenin koruma alanları ile Gediz Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediğini, projenin planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığına hükmetti.

Ne olmuştu?

2008 yılında imzalanan İzmir Kuş Cenneti protokolü kapsamında geliştirilen ‘flamingo adası’ projesi sayesinde Gediz Deltası’na gelen flamingo sayısı yıldan yıla artış göstermişti.

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Yuvalara geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin flamingo üremek için gelirken, altı yıl önce alanı terk eden kuşların yeni sezonda üreme rekoru kırması beklenmişti.

Ancak 2017 başlarında sona eren protokolü bakanlık yenilemezken, bölgede, kapsamında toplamda 12.6 kilometre otoyol ve 16.4 kilometre raylı sistem bulunan İzmir Körfez Geçişi projesi planlanmıştı.

Otoyol güzergahının deniz kesiminde, 4.2 km uzunluğunda körfez köprüsü, 1.9 km uzunluğunda batırma tüp tünel ve bu iki yapıyı birbirine bağlayan yaklaşık 880 metre uzunluğunda yapay ada yer almıştı.

2017 yılında başlaması planlanan İzmir Geçişi Köprüsü’nün 2023 yılında işletmeye açılması hedefleniyordu.