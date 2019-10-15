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Yaramazlara biraz batar!

20 bin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘deprem seferberlik planı’nıbelediye meclisinde yaptığı sunumla duyurdu. İmamoğlu, İstanbul’daki büyük depremde hasar alacağı tahmin edilen 20 bin binaya bir yıl içinde noktasal müdahale yapılacağını, iki yıl içinde de güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.

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Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

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