İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘deprem seferberlik planı’nıbelediye meclisinde yaptığı sunumla duyurdu. İmamoğlu, İstanbul’daki büyük depremde hasar alacağı tahmin edilen 20 bin binaya bir yıl içinde noktasal müdahale yapılacağını, iki yıl içinde de güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.
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Barış Pınarı Harekatı | MSB: Menbiç’te bir silah arkadaşımız şehit oldu
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…
Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.
‘Asker selamı’ nedeniyle Fransa, UEFA’dan Türkiye’ye ceza vermesini istedi
A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından futbolcuların maç bitiminde asker selamı vermesi üstüne Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA’dan Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep etti.
Hakkari dahil birçok HDP’li belediyede gözaltı operasyonları
Van, Hakkari ve Mardin’de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda HDP’li belediye başkanı ve meclis üyesi gözaltına alındı.
Volkswagen Türkiye’de fabrika kurmak için nihai kararını erteledi
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Türkiye’ye kurmayı planladığı fabrika hakkındaki nihai kararını erteledi.