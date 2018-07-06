20 aydır tutuklu: HDP’li Yüksekdağ’a yine tahliye çıkmadı

Tutuklu yargılanan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksedağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Yüksekdağ’ın Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı davanın bugün duruşması görüldü. Yüksekdağ mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

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HDP’li siyasetçi, dosyadaki delillerin bir önceki duruşmada kendisine tebliğ edildiğini ve fezlekeleri bilgisayar ortamında inceleyebildiğini dile getirdi. Yüksekdağ, cezaevinde haftada birkaç saat bilgisayar kullanabildiği için savunmasını hazırlayamadığını kaydetti.

‘Fezlekelerle dosya kabardı’

Yüksekdağ’ın avukatı Ruken Gülağacı, tahliye ve ek süre talep etti: “Müvekkilim duruşmaya katılmamasını açıklamış. Savunma hakkı kısıtlanmış durumda. Dosyadaki 8’inci fezleke oldukça kabarık. Hepsi Kobane eylemlerinde yer alanlar ve farklı kentlerdeki eylemlere açılan davalardan oluşan bir fezleke. Müvekkilin savunmasını zorlaştırıyor. Bizim de savunmamızı zorlaştırıyor. Müvekkilinin tutukluluk hali sürüyor. Müvekkilim 20 aydır tutuklu. Uzun tutukluluk süresi tartışmaları başlamalı. Uzun süre tutuklu kalması kendisiyle ilgisi olmayan bu kadar kabarık bir dosyada yargılanmasından kaynaklıdır. Müvekkil hakkında tahliye edilmesi ve sağlıklı savunma yapmasına izin verilmelidir. Savunma hakkı ihlali olmaması için tahliye edilmelidir.”

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Mahkeme heyeti ek süre talebini kabul etti. Ancak tahliye talebi, isnat edilen suçun katalog suçlardan olduğu ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle reddedildi.

Duruşma 24 Eylül’e ertelendi.