20 ayda beş muhtar değişti

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından göreve gelen beşinci muhtar Mehmet Ali Almacı da istifa etti.

Fotoğraf: AA

31 Mart’ta seçimi kazanan Yahya Yürekli, seçimden bir ay sonra görevinden ayrıldı.

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Yeniden yapılan muhtarlık seçimini Mehmet Ali Er kazandı. Rakiplerinin itirazı sonucu sabıka kaydı olduğu gerekçesiyle Er’in muhtarlığı düşürüldü. Bu seçimlerden ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel İlçe, muhtar ilan edildi.

Adıgüzel’in muhtarlığı da itirazın incelenmesinin ardından köyde oturmadığının anlaşılmasıyla düşürüldü.

Bir önceki muhtar öldürüldü

Bunun üzerine seçimde üçüncü gelen Ayşe Adıgüzel görevi devraldı. Adıgüzel eylül ayında iki aileyi barıştırmak için gittiği evde öldürüldü. Tekrar boşalan muhtarlık koltuğuna Mehmet Ali Almacı oturtuldu. Almacı da sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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İnşaattan düştüğünü, belinde oluşan hasar ve kaburgalarındaki kırıklar nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu söyleyen Almacı,

“En az üç ay yatağa bağımlı yaşayacağım. Bu nedenle istifa ettim. Yerime birinci aza getirilir diye düşünüyorum” dedi.