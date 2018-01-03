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Yaramazlara biraz batar!

20 ayda 38 kişi öldükten sonra: Hafriyat kamyonları, takip cihazlarıyla denetlenecek

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İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazı takarak izleme yapacak.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul’da, aşırı hız yapanlara ve güzergah dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek.

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Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul’da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti.

11 bin kamyona cihaz takıldı

İBB’nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi.

Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.

DHA’ya konuşan bazı kamyon sürücüleri, araçlarına 1200 lira karşılığında takılan takip sisteminden memnun olduklarını ve uygunsuz hafriyat döken kişileri engelleyeceğini ifade etti.

‘Sadece GPS çözüm olmaz’

Konunun takipçilerinden CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yeni önlemi şöyle değerlendirdi: “Şoförlerin daha fazla kazanmak için fazla tur atmasının önüne geçilebilir. Hız limiti anlamında çok faydalı olur. Eğer GPS sistemi doğru kullanırsa, kamyonun girmemesi gereken yerlere girmesini engelleme şansı olabilir. Teknolojinin bütün imkanlarından yararlanması gerekiyor. Bugüne kadar devreye geçilmemesi üzücü. Teknoloji bu kadar gelişmişken, basit bir GPS meselesi, çok büyük bir gelişme olarak sunulmamalı. Dünyanın her yerinde bu sistem mevcut. Sadece GPS’in çözüm olacağını düşünmüyorum. Daha da geliştirilmelidir. Otomobillerin bile zor geçtiği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Kentin fiziki koşullarına uygun araçlar tercih edilmelidir. Beton mikserleri, hafriyat kamyonları kentin sokaklarında yer buluyor. Kentsel dönüşüm meselesi doğru planlanmalı.”

İBB tarafından, döküm alanı girişine uyarı tabelası kurulmuş ve tabelada “15 Aralık 2017 tarihinden itibaren çalışır halde araç takip sistemine sahip olmayan hafriyat araçları döküm sahalarına alınmayacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

Hafriyat kamyonlarına araç takip sistemi takılması kararı, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 9 Ağustos 2007 tarihinde alınmıştı.

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