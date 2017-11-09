20-29 yaş arası gençlerin üçte biri ‘hiçbir şey yapmıyor’

20-24 yaş arası gençlerin yüzde 33.7’si, 25-29 yaş arası gençlerin ise yüzde 34.5’i ne eğitim alıyor ne de bir işleri var.

Hürriyet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği habere göre, ‘ne eğitimde ne de istihdamda olan’ 15-24 yaş arasındaki gençlerin oranı temmuz 2016’da yüzde 26.3’ten, temmuz 2017’de yüzde 26.7’ye yükseldi.

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Genç erkeklerde bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 16.9 olurken, 2017 temmuz ayı itibariyle yüzde 16.5’e düştü. Genç kadınlarda ise geçen yıl temmuz ayında yüzde 35.9 olan oran, bu yılın aynı dönemi itibariyle yüzde 37.1’e kadar çıktı.

‘Hiç bir şey yapmayan’ gençler olarak nitelendirilen ‘ne okuyan ne de istihdamda olan gençlerle’ ilgili oranın artmasından sonra, konu 2018 yılı programına da girdi.

Programa göre, bu gençlerin kazanılabilmesi için ilk etapta bu gençlerin ‘neden hiçbir şey yapmadığı’ konusunda çalışma yapılarak, bir analiz raporu hazırlanacak. Raporda bu gençlerin neden istihdama katılmadığı ve buna ilişkin alınabilecek tedbirler de yer alacak.

SGK, MEB ve İşkur ortaklığında bir takip sistemi kurularak, bu gençlerin özel takibi sağlanacak. İşkur da aktif iş gücü programlarında bu gençlere öncelik verecek, tüm bu çalışmalarla ‘hiçbir şey yapmayan gençlerin’ oranının 2018 yılı sonuna kadar düşürülmesi hedefleniyor.